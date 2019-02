Goddelijk zoontje inspireert mama tot collectie met kinderdecoratie Wannes Vansina

22 februari 2019

18u41 0 Mechelen Marleen Van Antwerpen (36) uit Mechelen is gestart met HYMY: een Scandinavisch geïnspireerde collectie leuke en duurzame interieurspulletjes voor de kinderkamer. Haar inspiratiebron: zoontje Esben (1).

De freelance grafisch ontwerpster ging tijdens haar zwangerschap op zoek naar leuke spulletjes voor de inrichting van de babykamer, maar vond niet wat ze in gedachten had. Ze ging dan maar zelf aan het tekenen. Het resultaat is strak en tegelijk speels. Het thema: Esben, een Scandinavische naam die zoveel wil zeggen als ‘goddelijke beer’.

Het viel bij bezoekers zo in de smaak, dat ze besliste om er verder mee te gaan. Sinds twee maanden heeft ze een webshop waarop ze haar spulletjes als opbergmanden, knuffelkussentjes en beddengoed te koop aanbiedt. De naam: HYMY, wat ‘glimlach’ betekent. Het creëren van een glimlach, daar draait het haar om.

Esben is model en proefkonijn. “Het dekentje in jerseystof bijvoorbeeld is heel zacht. Tijdens een wandeling heeft hij er een hele wandeling over zitten wrijven en liggen lachen. Dan weet ik dat het goed zit.” Haar spulletjes worden in Portugal gemaakt van bio-katoen. Duurzaamheid is erg belangrijk.

HYMY blijft geen eenmalig iets. “Momenteel heb ik een vrij kleine collectie. Bedoeling is deze uit te breiden met andere kleuren en prints. Ik doe ook mijn huidige job heel graag, ik zou beide graag blijven combineren”, besluit de ontwerpster.