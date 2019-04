GO! Scholengroep 5 herschikt scholenlandschap: drie scholen wisselen van plaats Wannes Vansina

03 april 2019

GO! Scholengroep 5 herschikt haar scholen in Mechelen. Basisschool Dubbelsprong moet vermoedelijk tegen schooljaar 2022-2023 wijken voor een uitbreiding van het Busleyden Atheneum en neemt haar intrek in de lokalen van buur Villa Zonnebloem, dat op haar beurt verhuist naar de gebouwen van buitengewone basisschool Den Anker in de Sint-Jansstraat.

Op de site Hof van Nassau aan de Zandpoortvest en het Berthoudersplein zijn momenteel drie scholen gevestigd: Dubbelsprong, Villa Zonnebloem en sinds 2015 Campus Zandpoort van het Busleyden Atheneum. “Initieel vormde dit geen probleem. Maar dat verandert nu. Het aantal leerlingen dat kiest voor campus Zandpoort neemt elk jaar sterk toe. De verhuizing van Villa Zonnebloem naar de Sint-Jansstraat geeft de secundaire school ademruimte”, zegt Geert Van Hoof, algemeen directeur van GO! Scholengroep 5. Nu al wordt het kasteeltje Hof van Nassau gerenoveerd en zijn er plannen voor een nieuwbouw op de parking aan de Zandpoortvest, maar dat volstaat blijkbaar niet om de groei op te vangen.

Busleyden Atheneum krijgt de volledige beschikking over de voorzijde van de site aan de Zandpoortvest, basisschool Dubbelsprong – dat daar nu nog zit - neemt haar intrek in de lokalen van het aangrenzende Villa Zonnebloem. “Dubbelsprong is dit schooljaar gestart met co-teaching. Dit betekent dat er twee leerkrachten per klas zijn die samen de leerlingen begeleiden. Het levert prachtige leerresultaten op. Met de verhuis naar de lokalen van Villa Zonnebloem krijgt dit onderwijsconcept alle kansen”, aldus Van Hoof.

Villa Zonnebloem moet dus weg van het Berthoudersplein waar het twintig jaar geleden werd opgericht door een aantal geëngageerde ouders. De populaire Freinetschool verhuist naar de Sint-Jansstraat, waar nu nog Den Anker gevestigd is. “Daar kunnen en zullen we onze eigen ‘Freinet-plek’ creëren”, liet directeur Rilke Dekeukelaere de ouders van haar school vandaag in een brief weten. Op dit moment worden er al renovatiewerken uitgevoerd aan de turnzaal en het dak van de school. De locatie is wel minder voor ouders die hun kind met de wagen van school halen: ze ligt in autoluwe straten.

Buitengewone basisschool Den Anker tenslotte zit nu nog verspreid over twee vestigingsplaatsen een in de Sint-Jansstraat en een in de Acaciastraat (wijk Tervuursesteenweg). “Voor hen wordt alles binnen drie à vier jaar overzichtelijk samengebracht op één locatie in de Acaciastraat”, aldus nog Van Hoof. Voor alle duidelijkheid: de vestiging van Villa Zonnebloem Het Zonnehuis in de wijk Oud Oefenplein is niet betrokken bij de verhuis.