Glasraam dreigt te vallen 23 juli 2018

Op de IJzerenleen heeft afgelopen weekend een winkel zijn deuren moeten sluiten op vraag van de politie. Het glas van de etalage van de winkel Oil&Vinegar raakte beschadigd en dreigde te vallen. Het glas bevindt zich boven de inkomdeur. De beslissing kwam er omdat er geen veilige doorgang meer mogelijk was. De winkel werd afgesloten met nadarhekken in afwachting van herstelling. In de loop van zaterdag kwam de brandweer ter plaatse om het glas te verwijderen. (TVDZM)