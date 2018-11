Giraffensoort Planckendael met uitsterven bedreigd Wannes Vansina

15 november 2018

11u01 0 Mechelen Wereldwijd zijn er nog maar 1.940 kordofangiraffen, de soort die in ZOO Planckendael wordt gekweekt. Dat blijkt uit de nieuwe IUCN Red List. “Dit betekent dat ze een extreem hoog risico lopen om uit te sterven”, legt Sander Hofman uit, manager dierenzorg bij ZOO Planckendael.

De IUCN Red List, ook gekend als de rode lijst voor bedreigde diersoorten, werd woensdag geüpdatet. Blijkt dat het dramatisch gesteld is met de kordofangiraf, een zeldzame ondersoort waar ZOO Planckendael mee kweekt. “Wereldwijd zijn er nog zo’n 1.940 dieren, waarvan bijna 1.000 in Tsjaad en minder dan 680 in Kameroen. Dit is een schokkend resultaat en betekent dat ze een extreem hoog risico lopen om uit te sterven in de natuur. Het toont aan hoe belangrijk onze kweek is in ZOO Planckendael met deze uiterst zeldzame ondersoort”, legt Sander Hofman uit, manager dierenzorg bij ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. “We leggen daarvoor alle mogelijke informatie bij elkaar. Zowel van dieren in de natuur als van die in dierentuinen. We stellen samen plannen op om de soort te behoeden van uitsterven.”

Staart

Naast de kweek in ZOO Planckendael ondersteunt de dierentuin ook de Giraffe Conservation Foundation in het Garamba National Park in Congo om de laatste 45 dieren te beschermen én de aantallen te doen toenemen. Vijfentwintig jaar geleden telde Garamba National Park immers nog 350 dieren. “Om ons doel te bereiken, is er doorgedreven kennis nodig. Daarom is er onderzoek naar de dynamiek van de populatie, het habitatgebruik en de menselijke en natuurlijke bedreigingen. Want ook de impact van leeuwen kan erg groot zijn als een populatie dieren zo klein en kwetsbaar is”, zegt Hofman. Naast onderzoek wordt er ook geïnvesteerd in anti-stropersmaatregelen. Zo volgen rangers de dieren in het park. In tegenstelling tot andere landen worden giraffen in Congo vooral gestroopt door locals om het uiteinde van hun staart, het bekende zwarte bolletje haar. De staart van een giraf brengt duizenden dollars op. “Vaak wordt er geen enkel stuk vlees meegenomen”, besluit Hofman. “Alleen de staart. Die wordt aangeboden als cadeau aan de vader van de bruid.”