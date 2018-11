Gezocht: warme kleding en speelgoed voor arme Mechelaars Wannes Vansina

30 november 2018

Jong Groen en Mechelen Match starten morgen zaterdag met het inzamelen van winterkleding en speelgoed ten behoeve van armoedeorganisaties Keeting en Sint-Vincentius. “We zijn er ons van bewust dat armoede een structureel probleem is en dat we door een inzameling dit niet gaan kunnen wegwerken. Maar dit is wel een thema waar wij heel begaan mee zijn en ons hard voor inzetten. Zo proberen we ervoor te zorgen dat elke Mechelaar een gezellige/warme winterperiode kan meemaken”, zeggen Faysal El Morabet en Rina Rabau. De inzamelactie loopt tot en met 13 december. Mensen kunnen de kleding en het speelgoed zelf komen leveren bij de Keeting (Kroonstraat 64, 2800 Mechelen) of bij Sint-Vincentius (Liersesteenweg 38, 2800 Mechelen), of ze kunnen ook een seintje geven via een online formulier (https://tinyurl.com/ya8ykmak) zodat er iemand de goederen kan komen afhalen. Enkel materiaal en kleding in propere en goede staat wordt aanvaard.