Gezocht: vakmensen voor oprichting regionaal aannemerscollectief voor klimaatvriendelijke renovaties Wannes Vansina

25 februari 2019

IGEMO, de stad Mechelen, Bouwunie en de Confederatie Bouw richten een aannemerscollectief op voor klimaatvriendelijke renovaties in Mechelse woningen. Bedoeling is om inwoners met renovatieplannen beter te begeleiden opdat projecten na een renovatieadvies of een thermografische scan niet stilvallen. “Niet elke burger is een doe-het-zelver en veel mensen hebben moeite met het vinden van een betrouwbare aannemer om de beoogde werken uit te voeren. Daar wil de stad Mechelen samen met IGEMO een handje in helpen”, legt schepen Marina De Bie (Groen) uit. Bij klimaatvriendelijke renovatiewerken wordt onder meer gedacht aan isolatiewerken, dakrenovatie, vernieuwen van het buitenschrijnwerk, aanpassing van de verwarmingsinstallatie, het leggen van zonnepanelen enzovoort… Om het collectief mogelijk te maken, zijn de oprichters op zoek naar betrouwbare aannemers. Meer informatie op de website van IGEMO.