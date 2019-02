Gezocht: uitbaters voor ontmoetingscentrum in Sint-Albertuskerk Wannes Vansina

13 februari 2019

16u22 0 Mechelen De stad Mechelen sluit een erfpachtovereenkomst af met de kerkfabriek voor de omvorming van de Sint-Albertuskerk in Muizen tot ontmoetingscentrum. Voorwaarde is dat buurtbewoners een vzw oprichten voor het beheer.

De Vereniging van Parochiale Werken (VPW) verkoopt parochiezaal ’t Kranske, waardoor de verenigingen die er hun thuis hebben het dak boven hun hoofd verliezen. Het idee was al langer om deze dan in de aangrenzende en gesloten Sint-Albertuskerk onder te brengen. Na een lange en moeizame zoektocht bereikte de stad nu een overeenkomst met de kerkfabriek voor het afsluiten van een erfpachtovereenkomst.

“De stad krijgt de kerk voor 99 jaar in erfpacht en betaalt de kerkfabriek in ruil een vergoeding van 9.000 euro per jaar”, licht schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux (Open Vld) toe. “We zullen het gebouw renoveren tot ontmoetingsruimte met toiletten, keuken en toog en zullen daar door middel van een begrotingswijziging 750.000 euro voor voorzien.” De stad kocht ook de pastorij aan voor 509.000 euro. “Het gebouw zal weer worden verkocht voor 305.000 euro, maar een stuk tuin grenzend aan de kerk behouden we voor als evenemententuin.”

De opening van de kerk als ontmoetingscentrum is zeker niet meer voor dit jaar. Voorwaarde voor de investeringen is ook dat er een vzw komt die de zaal zal beheren, want de stad wil dat niet zelf doen. Vanavond vindt een vergadering plaats in’ t Kranske. “We gaan op zoek naar draagvlak”, zegt organisator en buurtbewoner Johan Muyldermans. Er blijven na de jaren van onzekerheid immers nog maar twee verenigingen in ’t Kranske over: buurtraad De Spreeuw en toneelkring Ik Dien. “Die mensen alleen gaan de vzw niet kunnen dragen. We hebben nood aan denkers, maar vooral aan doeners.”

Lieve Du Bin van Ik Dien heeft grote twijfels. “Wij zijn momenteel met twee bereid om in de vzw te stappen, maar gaan dat niet doen als de kerk niet gebruikt kan worden voor toneel. De akoestiek moet immers worden aangepast, maar daar wordt door de stad geen budget voor voorzien. Dan kijken we liever de kat uit de boom en zoeken we desnoods een andere locatie.”

De infoavondavond vindt vandaag plaats in ’t Kranske en start om 20 uur.