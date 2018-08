Gezocht: uitbater voor aubette 23 augustus 2018

De stad Mechelen is op zoek naar een uitbater voor het rechtse paviljoen aan de ingang van de Kruidtuin aan de Bruul. De uitbaatster van de meeneem-koffiebar gaat immers opnieuw studeren. De stad schijft daarom een nieuwe concessie uit opdat op 1 december een nieuwe uitbater zijn intrek kan nemen. "De aubette is strategisch heel gunstig gelegen bij de toegang van de Mechelse hoofdwinkelstraat Bruul en leent zich met veel passanten perfect tot kleinschalige horeca-invulling. Wat de nieuwe concessie betreft, is het van belang dat de twee aubetten elkaar aanvullen", zegt schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA). De ingangspaviljoenen aan de Kruidtuin dateren uit de 17de eeuw en zijn restanten van het poortgebouw van de voormalige Commanderij van Pitzemburg, het huidige Koninklijk Atheneum. Meer info op www.mechelen.be/aubette.





