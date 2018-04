Gezocht: dragers voor reus van 100 kilogram GILDE WIL EEUWENOUDE TRADITIE NIEUW LEVEN INBLAZEN WANNES VANSINA

19 april 2018

02u45 1 Mechelen Vijf fiere Maneblussers hebben ReuzenMechelen opgericht, een pijndersgilde-in-wording. Ze willen de Mechelse reuzen vaker naar buiten laten komen. Tijdens de Erfgoeddag zoeken ze medestanders en ook dragers voor de reuzen.

De laatste keer dat de reuzenfamilie nog eens buitenkwam, was in 2013. De aanleiding: de Ommegang, die slechts om de 25 jaar uitgaat. "Met wat geluk krijg je ze dus drie keer te zien in je leven. Te weinig", vinden de oprichters van ReuzenMechelen.





Traditie

Het idee om vader en moeder Reus en de kinderen Janneke, Mieke en Klaasken en de nieuwe reuzenkinderen Noah en Amir vaker naar buiten te laten komen, dateert overigens van toen. Kevin Polfliet en Olivier Van Dessel waren toen reuzendragers, Jan Smets stond in voor de rekwisieten. "Noem mij een sentimentele zot, maar toen ik de reuzen de Befferstraat zag uitkomen, kreeg ik een krop in de keel. En met mij vele anderen", vertelt hij. De reuzen zijn dan ook niet zomaar poppen, maar maken deel uit van een eeuwenoude traditie. "Vader Reus, de oudste, verscheen voor het eerst in de stadsrekeningen in 1492, meer dan 500 jaar geleden", weet Polfliet. "Net als onze toren en onze kerken zijn het monumenten om te koesteren", vindt Smets. Op Erfgoeddag nu zondag komt de pijndersgilde-in-wording voor het eerst naar buiten.





Plaats van afspraak: de Kruidtuin (of bij slecht weer: theater Arsenaal/Lazarus), van 10 tot 18 uur. De vijf zoeken er Mechelaars die letterlijk en figuurlijk hun schouders willen zetten onder het grootse erfgoed.





Bezoekers krijgen zelfs de kans om uit te testen hoe het voelt om een reus te dragen. "Zwaar", verzekert Van Dessel. "Vader reus weegt 100 kilogram. Om hem te dragen, moet je met z'n tweeën zijn. Maar het mogen doen, vervult je met fierheid. Ze na de Ommegang nog eens 25 jaar laten staan, zou doodzonde zijn." ReuzenMechelen zoekt dus dragers om de reuzen wat vaker naar buiten te laten komen, in Mechelen en op andere plaatsen waar de Unesco-erkenning het toelaat. "Niet om de haverklap, de reuzen moeten bijzonder blijven. Maar wel vaker dan nu het geval is", zegt Polfliet.





Voorlopig focussen de initiatiefnemers op de reuzen, maar ze sluiten niet uit dat ze zich op termijn ook zullen inzetten voor andere monumenten van de Ommegang, zoals 't Schip van Oorlog, het Rad van Avonturen, de kemels en de paardjes. "Maar eerst zien of we met de reuzen genoeg enthousiasme kunnen losweken."





Arsenaal/Lazarus is overigens de uitvalsbasis voor de Erfgoeddag in Mechelen. Staan onder meer ook op het programma: kantklossen met Etterjefke, radio maken met de Mechelse Radioamataurs en een expo over de Mechelse voetbalgeschiedenis.