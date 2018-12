Gezocht: de sportkampioenen van 2018 Wannes Vansina

26 december 2018

De dienst sport van de stad Mechelen is op zoek naar de sportkampioenen van 2018. Dat met het oog op de jaarlijkse huldiging waarop alle Mechelse sportkampioenen in de bloemetjes worden gezet. Deze vindt plaats op 24 april. Zowel leden van Mechelse sportverenigingen als sportende Mechelaars, al dan niet bij een Mechelse sportvereniging aangesloten, komen hiervoor in aanmerking. “Tijdens deze kampioenenhulde worden individuele sporters en ploegen gehuldigd die een provinciale, Vlaamse, Belgische, Europese en/of wereldtitel behaalden in 2018. Ook de G-sporters die kampioen werden op de Special Olympics worden in de schijnwerpers gezet”, legt Sportschepen Stefaan Deleus uit. “Er zullen ook 4 extra trofeeën worden toegekend: de G-Sporttrofee, de Trofee voor Sportverdienste, de Trofee voor Sportbelofte en de Sporttrofee.” Aanmelden kan tot eind januari.

