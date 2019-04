Gezocht: 60-plussers die stad willen adviseren over ouderenbeleid Wannes Vansina

02 april 2019



Ben jij een geëngageerde Mechelaar en 60-plusser die mee wil nadenken over de toekomst van je stad? Dan is de seniorenadviesraad (SARS) mogelijk op zoek naar jou. Het onafhankelijke adviescomité voor het stadsbestuur wil immers vernieuwen en verruimen. Schepen van Senioren Alexander Vandermissen (Open Vld) legt uit: “We doen een warme oproep aan de Mechelaar om mee na te denken over seniorenparticipatie en het seniorenbeleid. We willen samen met de SARS en geïnteresseerde Mechelaars het bestaande adviesorgaan verruimen en op die manier ook meer Mechelaars actief betrekken bij het stedelijk beleid. Daarom zoeken we naar 60-plussers die interesse hebben in beleidsmaterie en zich er verder willen in verdiepen.” Kandidaten kunnen zich tot 12 april aanmelden door hun gegevens, ervaring en motivatie te sturen naar senioren@mechelen.be. Telefonisch zijn de seniorenconsulenten bereikbaar via tel. 015/44.52.50.