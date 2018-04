Gezinsbond start hersteldienst voor apparaten 21 april 2018

03u14 0

Gezinsbond Hombeek start met een hersteldienst geïnspireerd op de werking van een repaircafé. Elke derde zaterdag van de maand kunnen leden en niet-leden met hun kapotte toestellen naar het lokaal naast café Den Bruinvis komen om het ter plaatse te laten herstellen. De eigenaars betalen enkel voor eventuele nieuwe onderdelen. "Door samen te herstellen leren we op een andere manier naar kapotte spullen te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. En je ervaart dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk", aldus de Gezinsbond. De eerste Hombeek Herstelt vindt vandaag zaterdag plaats van 14 tot 17 uur. In een tweede fase wil Hombeek Herstelt ook herstellingen aan kledij aanbieden. (WVK)