Gezin zet jeugdrechtbank op stelten ADVOCATE EN RECHTER BESPUWD, AGENT VAN TRAP GEDUWD TIM VAN DER ZEYPEN

19 juli 2018

02u44 1 Mechelen De familie van een minderjarige jongeman heeft de rechtbank in Mechelen dinsdag op stelten gezet. De jeugdrechter en advocate werden bespuwd, een agent werd van de trappen geduwd. Het is al het derde incident op drie weken tijd bij de jeugdrechter.

Afgelopen dinsdag moest een jongeman zich komen verantwoorden voor de jeugdrechter in Mechelen. De zitting zelf verliep sereen totdat de jeugdrechter de uitspraak bekendmaakte: de jongeman zou opnieuw overgebracht worden naar de gesloten jeugdinstelling in Everberg. "Hierop begon de jongeman een aantal keer naar de jeugdrechter te spuwen en bedreigingen te uiten", zegt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Volgens onze informatie beweerde de minderjarige dat de rechter 'zou branden in de hel' voor haar beslissing. Twee agenten sloegen de woesteling daarop in de boeien. Na talloze bemiddelingspogingen ging het echter van kwaad naar erger.





Pepperspray

Eens buiten, keerde ook de familie zich tegen de politie. De tante en moeder van de jongen probeerden de agent, die de geboeide jongeman naar buiten bracht, te overmeesteren. "Toen dit bijna lukte, besloot een tweede agent in te grijpen", gaat Claessens verder. "Daarop werd ook de vader steeds vijandiger." De vader gaf een agent ten slotte een duw. Die viel enkel tredes van de trappen naar beneden. Twee andere politie-inspecteurs werden in bijstand geroepen en grepen in. Zij hadden onder meer pepperspray nodig om iedereen te kalmeren. De minderjarige werd uiteindelijk meegenomen en de politie stelde een proces-verbaal op. Bij het incident liep een agent verwondingen op.





Niet eerste keer

Voor de jeugdrechter is het niet de eerste keer dat ze geconfronteerd wordt met geweld van een minderjarige én de ouders. Zo'n drie weken geleden maakte ze ongeveer hetzelfde mee. Toen bedreigde een vader van een minderjarig meisje de jeugdrechter met de dood. Even voor de zitting was er al een discussie met de advocaat en de vader van de beklaagde. "Wanneer die vertelde dat hij een audio-opname aan het opnemen was, werd de zitting afgesloten", klinkt het nog. "Wanneer het meisje werd meegenomen door de politie was het hek van de dam." De vader van het meisje begon de rechter onder meer met de dood te bedreigen. Ook hier werd de politie ingelicht. Zij namen de vader, een 44-jarige man uit Willebroek, mee voor verhoor. "De man werd voor de onderzoeksrechter gebracht voor het uiten van doodsbedreigingen", besluit Claessens. "Hij werd vrijgelaten onder voorwaarden." De veertiger zal zich binnenkort wel moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank.