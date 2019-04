Gezin overleeft jaar lang zonder keuken en verwarming. “Eerst door aannemer, vervolgens door gerecht in de steek gelaten” Wannes Vansina

17 april 2019

16u53 0 Mechelen “Eerst werden we in de steek gelaten door de aannemer, vervolgens door het gerecht.” Glenn Ongena (29), Els Snyers (31) en hun twee kinderen uit Mechelen overleefden een jaar lang zonder keuken en verwarming, de vaat deden ze op straat. Ze procedeerden, maar de aannemer ging failliet. Nu betalen ze zich ook nog eens blauw aan gerechtskosten. “Het systeem klopt niet.”

Het koppel kocht het huis in de Donkerlei in 2016. Voor de nodige verbouwingen ging het in zee met Renofix uit Herent (niet te verwarren met andere, gelijknamige aannemers). Het eenmansbedrijf renoveerde onder meer de zolder, de badkamer, de elektriciteit en de living. Bij de keuken ging het helemaal mis. “Hij brak alles af en kwam vervolgens een uur per dag of helemaal niet opdagen”, vertelt Glenn. “Ik dreigde stappen te ondernemen en kreeg bedreigingen in ruil.”

Failliet

Het koppel zag zich genoodzaakt een advocaat onder de arm te nemen. Die vroeg de aannemer de werkzaamheden te hervatten of stop te zetten, maar een reactie bleef uit. De zaak belandde voor de rechtbank en er werd een gerechtsdeskundige aangesteld, maar ook dat bracht weinig zoden aan de dijk. “Wij, onze advocaat en de gerechtsdeskundige hebben getracht te bemiddelen om de werken te hervatten, iets dat een jaar lang aansleepte.” De zaak ging opnieuw naar de rechtbank, maar de aannemer ging intussen failliet en is sindsdien spoorloos.

“Ik zag dat al een jaar aankomen en had de advocaat meermaals gevraagd of we niet moesten stoppen. Maar hij bleef pushen om door te gaan. ‘Maak u geen zorgen, ge gaat uw geld terugzien.’.” Het tegenovergestelde is waar. Het koppel had de aannemer 4.000 euro betaald voor de keuken, evenveel werd op een rekening van de advocaten gezet voor het geval de aannemer de werkzaamheden alsnog zou uitvoeren.

“Het geld is op”

“De werken werden niet uitgevoerd, maar het geld zijn we ook kwijt. Het gaat naar onze advocaat. In totaal besteedden we 14.000 euro aan gerechtskosten en de eindafrekening van de advocaat moet nog komen. Intussen lopen de facturen op, want de uitvoering van de gedane renovaties blijkt intussen een ramp. We hebben met een gaslek gezeten, de elektriciteit is niet in orde, de nieuwe badkamer moet weer volledig worden uitgebroken. De lijst herstellingskosten is eindeloos – laat staan de nieuwe dingen die nog moeten gebeuren - maar het geld is op”, zegt Glenn. Hun huwelijksreis schoten ze er ook bij in.

“Ik weet dat ons verhaal niet uniek is. Hoe vaak hoor je niet over failliete aannemers? De onze ging eerder al twee keer failliet maar begon dan telkens opnieuw onder een andere naam. Hij kreeg telkens verschoning (vrijstelling van schulden - red). We ondervonden intussen dat je voor een ‘klein’ bedrag als 8.000 euro ook niet naar een rechtbank stapt. Het was véél goedkoper geweest die man gewoon zijn geld te geven en een andere aannemer te zoeken. Het systeem klopt niet”, klagen ze aan.

Het was zo koud in huis dat de verpleegster zelfs niet wilde komen voor ons ziek zoontje. Els Snyers

Ziek

Tot overmaat van ramp mochten ze zolang de procedure liep, aan de keuken en verwarming niks doen. “We hebben een jaar lang op onze slaapkamers geleefd met elektrische vuurtjes. De vaat deden we buiten op straat. Tijdens de winter was het 14 graden in huis. Toen ons zoontje ziek was, wilde de verpleegster van de mutualiteit om die reden zelfs niet aan huis komen.” Het gezin belandde in een negatieve spiraal. Glenn kreeg een depressie, er kwamen ruzies. “We stonden er elke dag mee op en gingen ermee slapen.”

Sinds november staat de keuken er wel en is het binnen aangenaam warm. “Het kunnen inladen van de keukenkasten was - na onze trouw en de geboorte van de kinderen - de gelukkigste dag van mijn leven”, zegt Els. Het gewone leven kan weer hernemen, de dochter (14) en zoon (6) kunnen weer vriendjes en vriendinnetjes laten komen. “Het huis is verre van klaar, maar na een jaar ontbering is het een zegen.”