Gezin even geëvacueerd na brand in berging 20 augustus 2018

Een gezin van vier is gisteren even geëvacueerd geweest door een brand. Die ontstond omstreeks 14 uur en ging gepaard met een hevige rookontwikkeling. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.





"Bij aankomst bleek het om een achterbouw te gaan. Deze stond in lichterlaaie", vertelt brandweerkapitein Chris Serneels.





De achterbouw stond los van de woning en de brandweer had niet veel moeite nodig om de brand onder controle te krijgen. De bewoners, een gezin met twee jongen kinderen, moesten de woning wel even verlaten. "Dit had te maken met de rook. De ramen aan de achterkant waren gelukkig gesloten, maar de rook vond toch een weg naar binnen", gaat de brandweerkapitein verder.





Niemand gewond

Bij de brand raakte niemand gewond. De politie van Mechelen-Willebroek ving het gezin tijdelijk op. Na een half uur was de brand volledig geblust. De woning werd niet onbewoonbaar verklaard, wel moest ze even geventileerd worden. Nadien mochten de bewoners opnieuw naar hun woning. De Leopoldstraat werd tijdens de brand even afgesloten voor het verkeer. "Dat moest een tijdje omrijden", vult politiewoordvoerder Dirk Van de Sande aan. "Fietsers en voetgangers mochten wel nog door." Over de oorzaak van de brand is voorlopig nog niets bekend.





