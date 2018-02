Gewonde arbeider uit werfput geëvacueerd 19 februari 2018

De brandweer evacueerde op zaterdag een arbeider die op een bouwwerf in de M. Gandhistraat was uitgegleden. De man liep een letsel op aan zijn been en kon niet op eigen kracht uit de werfput klauteren. Voor de evacuatie werd er aan de torenkraan van de bouwwerf een brancard vastgemaakt. De arbeider werd met zijn verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (AVH)