Geweldenaar krijgt geen voorwaarden 06 april 2018

02u39 0

Een jonge Mechelaar (21) heeft van de rechter zijn zin gekregen. Vorige maand, toen hij terecht stond voor het bedreigen en het uitdelen van klappen aan zijn vader, vroeg hij om hem geen voorwaarden op te leggen. Nochtans vorderde de openbaar aanklager een celstraf van acht maanden met probatie-uitstel.





De politie moest afgelopen zomer ingrijpen toen de twintiger zijn vader sloeg en bedreigde met een mes. De jongeman zou zijn vader "kapot maken" omdat ze een ruzie hadden over de verkoop van zijn brommer. Vader wou dat niet aangezien hij vreesde dat het geld bedoelt was voor de aankoop van cocaïne. Na de slagen aan zijn vader kreeg ook zijn broer vuistslagen in het gezicht. Over de feiten zelf kon de jongeman zich niets meer herinneren. "We hebben thuis te veel ruzie gemaakt", luidde het eerder. (TVDZM)