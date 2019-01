Gewapend duo overvalt bakkerij en vlucht met dagopbrengsten Tim Van der Zeypen

22u00 0 Mechelen Een gemaskerd en gewapend duo heeft vanmiddag bakkerij Opsinjoor langs de Grote Nieuwedijkstraat overvallen. Ze gingen ervandoor met het geld uit de kassa.

De twee wandelenden tussen 16.00 en 16.30 uur zondagnamiddag de bakkerij op de Nekkerspoel binnen. “De twee hadden hun gezicht bedekt met een sjaal”, meldt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Eens binnen eisten ze de inhoud van de kassa. Ze waren gewapend met een vuurwapen.” Op het moment van de overval was er een vrouwelijke klant aanwezig en kwam er net een mannelijke klant binnen. Zij werden niet bedreigd.

De twee gebruikten geen fysiek geweld. Zowel niet tegen het personeel als tegen de aanwezige klanten. Er raakte niemand gewond. Volgens de politie werd er nadien wel slachtofferbejegening aangeboden. “Nadat het duo de inhoud uit de kassa hadden meegenomen, sloegen ze op de vlucht”, gaat Van de Sande verder.” Meteen na de overval kwam de politie ter plaatse. Ze kamden de omgeving uit maar zonder succes.

“Er zal nu verder onderzoek worden uitgevoerd en de daders worden zo snel mogelijk opgespoord”, klinkt het nog. “Verder volgt er onder meer nog een buurtonderzoek. Ook camerabeelden uit de buurt zullen worden bekeken.” Of het om een echt vuurwapen ging of dat het een nep vuurwapen was, is niet geweten. Over de daders is voorlopig weinig geweten. Enkel dat de twee Nederlands spraken en het vermoedelijk om jongeren gaat.