Gevangene ontsnapt uit gerechtsgebouw en vlucht in school Wannes Vansina

25 januari 2019

16u51 0

In Mechelen is deze namiddag een gevangene ontsnapt die daar zou worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Op een of andere manier wist hij zich te onttrekken aan zijn bewaking en zette hij het op een lopen. Volgens VTM zou hij een school zijn ingevlucht. De politie houdt momenteel een klopjacht.