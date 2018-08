Gevaarte van zestig ton vat vuur 04 augustus 2018

02u37 0 Mechelen In Mechelen-Zuid heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een asfaltmachine vuur gevat.

De brand woedde hevig en ging gepaard met enkele luide knallen, het gevolg van autobanden die ontploften. Niemand raakte gewond. De brand ontstond omstreeks half één 's nachts ter hoogte van de Mercedesgarage langs de Brusselsesteenweg. De politie sloot de rijbaan in beide richtingen af, de brandweer startte de bluswerken en kreeg het vuur snel onder controle. Schade aan het wegdek bleef uit. Twee grote kranen waren nodig om de machine van zo'n zestigtal ton te takelen. Nadien kon het verkeer er opnieuw door. De machine is vermoedelijk total loss. Hoe de brand is kunnen ontstaan, wordt nog verder onderzocht. Vermoedelijk ontstonden er vuurgensters door een of ander defect, die daarna de olie in de machine in brand staken.





(TVDZM)