Getuige schrikt inbreker af TVDZM

03 december 2018

13u43

Langs de Hombeeksesteenweg hebben dieven ingebroken in een sportlokaal. Het raam van het lokaal raakte beschadigd. Een buit werd er niet gemaakt. De dieven sloegen op de vlucht nadat er een getuige poolshoogte kwam nemen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. Hetzelfde gebeurde bij een inbraakpoging in een sportlokaal langs de Eglegemweg. Hier zorgde een inbraakalarm ervoor dat de inbrekers op de vlucht sloegen.