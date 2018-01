Getakelde auto wellicht gedumpt 02u55 0 Foto Marc Aerts Een takelwagen hijst de auto uit het kanaal. Mechelen Brandweer en takeldiensten hebben gisteren aan de Leuvense Vaart een voertuig uit het water gehaald. Het voertuig is wellicht gedumpt.

Even over 18 uur zijn de hulpdiensten opgeroepen naar de Vaart. Tussen het Battelcomplex en het Zennegat lag volgens wandelaars een voertuig in het water. Duikers van de brandweer sprongen het water in. "Er werd gezocht naar mogelijke slachtoffers in en rond het voertuig. Die zijn niet gevonden", vertelt brandweerluitenant Karel Van Heetvelde. Ook de koffer van de wagen werd doorzocht. Dat gebeurde terwijl het voertuig nog in het water lag. Ook die bleek leeg te zijn. De wagen, een Citroën met Franse nummerplaten, lag op zijn dak met de ramen open. De rode achterlichten brandden nog. "Het was daardoor dat we het voertuig sneller konden lokaliseren", gaat de brandweerofficier nog verder. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek kwam ter plaatse en startte een onderzoek op. Voorlopig is er nog maar weinig informatie. Mogelijk is het voertuig gedumpt. Een getuige zag naar eigen zeggen een persoon vluchten. Het onderzoekt loopt. (TVDZM)