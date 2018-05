Geseinde twintiger laat motor achter bij achtervolging politie 25 mei 2018

Een twintiger uit Mechelen is gisternamiddag op de vlucht geslagen voor de politie. Eerst met de motor, dan te voet. "Hij werd opgemerkt door een ANPR-camera. De man werd gezocht in een gerechtelijk dossier en stond geseind", vertelt Dirk Van de Sande van de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. "Hierop werden er enkele patrouilles op af gestuurd. Toen ze wilden ingrijpen, sloeg hij op de vlucht."





Ter hoogte van de Smisstraat, een zijstraat van de Leuvensesteenweg, kwam de man met zijn motorfiets ten val. Vermoedelijk na het verliezen van de controle over zijn stuur en het raken van een borduur. "Hierop ging hij verder te voet op de vlucht", gaat Van de Sande verder. Wat volgde, was een heuse zoekactie met speurhonden en een helikopter van de Federale Politie. Alleen bleef die zonder resultaat. De twintiger kon ontkomen. De politie benadrukt wel dat de zoekactie naar de jonge Mechelaar verdergezet wordt. (TVDZM)