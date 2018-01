Geschorste politieman krijgt steun 50 COLLEGA'S BIJ START PROCES VERSPREIDING RACISTISCHE FOTO TIM VAN DER ZEYPEN

02u58 0 rv De bewuste foto van commissaris Jinnih Beels die inspecteur Bert V.L. zou hebben verspreid met de tekst: 'En waarom zou ik je een hand moeten geven?'. Bovendien staat er in grote letters (en met een taalfout): 'Jou kleur staat mij niet aan.'. Mechelen Een vijftig collega's van de 37-jarige Bert V.L. zakten gisteren af naar de rechtbank in Mechelen. De hoofdinspecteur bij de politiezone Mechelen-Willebroek stond er terecht voor het verspreiden van een racistische foto van voormalig diversiteitsexpert en commissaris Jinnih Beels. De zaak is ingeleid, in april zal de zaak worden gepleit.

De rechtszaal in Mechelen was gisteren even te klein. De toeschouwersbanken waren voor de gelegenheid gevuld met agenten. Een vijftig ongeveer, allen collega's van de 37-jarige hoofdinspecteur, wilden de zitting kost wat kost bijwonen. V.L. moest zich gisteren voor een eerste keer verantwoorden voor correctioneel rechter Erika Colpin omdat hij volgens het parket zou hebben aangezet tot racisme en discriminatie.





Vorig jaar kwam commissaris Jinnih Beels in het oog van een storm te staan. In februari dook er plots een fotomontage van de veertigjarige voormalig diversiteitsexpert bij de politiezone Mechelen-Willebroek op. Op de foto waar zijzelf opstond, was verder nog te lezen: 'En waarom zou ik je een hand moeten geven? Jou kleur staat mij niet aan.'





RV Beklaagde Bert V.L., een archieffoto van toen de man nog de graad van inspecteur bezat.

Whatsapp

De foto is rondgestuurd in een besloten Whatsapp-groepje. Nadat een agent het bericht meldde aan de korpsleiding nam die meteen maatregelen. Er is een onderzoek opgestart en Bert V.L. werd geïdentificeerd. De man werd geschorst bij de politie en het parket zette het onderzoek naar de feiten verder.





Gisteren is de zaak ingeleid voor de correctionele rechtbank. De advocaat van de lokale politiezone kwam zich gisteren al burgerlijke partij stellen. De beklaagde woonde de zitting bij, Jinnih Beels was niet aanwezig. Er is nog niet gepleit in de zaak. De verdediging van de hoofdinspecteur vroeg om een uitstel en om de bepaling van conclusietermijnen (vastleggen van termijnen waarbinnen standpunten van advocaten moeten worden ingediend bij de rechtbank, red.). Pas op 16 april zal de zaak ten gronde worden gepleit.





Geëmotioneerd

Ondanks dat er op de eerste zitting buiten het bepalen van een datum niet veel is gezegd, waren er opvallend veel collega's om de beklaagde te steunen. "Mijn cliënt was er zichtbaar door geëmotioneerd. Het deed hem deugd dat ze er waren", vertelt zijn raadsman, meester Frédéric Thiebaut.





Carrière in het gedrang

Volgens de verdediging hadden nòg veel meer politiemannen aanwezig kunnen zijn. Naar verluidt heeft de korpsleiding de manschappen gewaarschuwd de zaak niet bij te wonen of af te zakken naar de rechtszaal. In de wandelgangen klonk het gisteren onder meer dat openlijke steun aan hun collega hun verdere toekomst en carrière bij het politiekorps in gedrang zou kunnen brengen. Burgemeester Bart Somers (Open Vld) en de korpsleiding van de politiezone spreken dat tegen. "We hebben enkel intern opgeroepen tot terughoudenheid", vertellen zowel korpschef Yves Bogaerts als de Mechelse burgemeester. "Het is hun recht om de zaak bij te wonen, maar rekening houdend met de bijzondere positie van de politie is gevraagd om niet in uniform naar de rechtbank te gaan."





De hoofdinspecteur blijft voorlopig geschorst. Op de zaak zelf wou gisteren niemand reageren. Zowel de burgemeester als de korpsleiding van de politiezone willen het gerecht zijn gang laten gaan en wachten het vonnis af. Indien de hoofdinspecteur schuldig wordt bevonden, riskeert hij tot een jaar cel.





Slachtoffer Jinnih Beels werkt inmiddels niet meer bij de politiezone Mechelen-Willebroek. Ze nam loopbaanonderbreking om op 14 oktober deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Zij staat als onafhankelijke op de lijst Samen, een kartel van Groen en sp.a.