Gerenoveerde Sint-Katelijnekerk heropent deuren 15 mei 2018

De Sint-Katelijnekerk is opnieuw open voor bezoekers. Eind september moeten de restauratiewerkzaamheden volledig achter de rug zijn.





De interieurrestauratie ging in september 2016 van start. Sindsdien werden de hoofdbeuk en de zijbeuken gerestaureerd, de houten gewelven werden handmatig gereinigd en herwonnen hun mooie, warme kleur. "Er staan nog een aantal zaken op de agenda, maar eind september is de hele restauratie achter de rug en hebben we er opnieuw een pareltje bij", zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld). Een opvallende keuze bevindt zich in de Sint-Jozefkapel. Daar werd tijdens voorafgaandelijk kleuronderzoek een barokke muurschildering ontdekt. "Een deeltje daarvan zal opnieuw zichtbaar gemaakt worden, de rest wordt herschilderd", geeft Geypen aan. Momenteel is de aanpassing van de bijgebouwen in uitvoering. Naast de interieurrestauratie wordt er momenteel ook werk gemaakt van de brand- en inbraakbeveiliging. De kosten van de hele restauratieoperatie bedragen 2.025.086 euro, waarvan 458.369 voor rekening van de stad. De kerk is elke dag (uitgezonderd woensdag) geopend tussen 13 en 17 uur. (WVK)