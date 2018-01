Gereedschap weg 19 januari 2018

Zowel aan de Tichelrij in Mechelen als in de Schouwbroekstraat in Battel hebben dieven ingebroken in een bestelwagen. Telkens hebben de dieven gereedschap gestolen. Het ging onder meer om een ladder, een trilmachine en een gereedschapskoffer. Beide voertuigen stonden geparkeerd op een private parking. De dieven lieten geen inbraaksporen achter. De lokale politiezone van Mechelen-Willebroek is een onderzoek gestart. (TVDZM)