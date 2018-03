Gerecht zoekt getuigen van overval op frituur 14 maart 2018

Het gerecht riep dinsdag mogelijke getuigen van een overval op frituur Nancy op om zich te melden. Deze vond plaats op 7 februari omstreeks 21.20 uur. Vier gemaskerde mannen stormden toen de zaak binnen op de Antwerpsesteenweg in Mechelen. "Een man met rode jas had een vuurwapen bij, een andere die volledig in het zwart gekleed was, een stok. Daarnaast waren er ook een man met een grijze jas en een man met een blauwe jas. Alle vier droegen ze een zwart masker", luidt de beschrijving van de daders. Ze gingen aan de haal met 1.500 euro en renden daarmee over de Antwerpsesteenweg via een klein verbindingsstraatje de Zwaluwstraat en de wijk Oud Oefenplein in. Alle tips zijn welkom op het nummer van politiezone Mechelen: 015/464.464. (WVK)