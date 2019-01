Gerecht start onderzoek naar voormalig Mechels vastgoedmakelaar: “Mogelijks tientallen zelfstandigen opgelicht” Tim Van der Zeypen

08 januari 2019

21u45 0 Mechelen Tientallen zelfstandigen in de ruime regio rond Mechelen hebben hun krachten gebundeld en stapten naar het gerecht om klacht in te dienen tegen Ignace L. Een Mechelse vastgoedmakelaar die inmiddels geschrapt werd. Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt naar de man voor oplichting. Hij werd intussen vrijgelaten onder voorwaarden.

De voormalige vastgoedmakelaar zou verschillende zelfstandigen uit de ruime regio van Mechelen hebben benaderd en stelde hen vervolgens voor om te adverteren in een vastgoedmagazine. Een online magazine dat volgens de verklaringen van L. gedeeld zou worden met de nieuwe eigenaars van pas gekochte woningen. “Het leek een ideale kans om te adverteren”, getuigen enkele gefrustreerde gedupeerden van de voormalig makelaar. “Alleen werd de waarheid tijdens de onderhandelingen steeds verbloemd en werd de waarheid verzwegen. Zo lokte hij ons in de val.” Niet enkel werden de verschillende zaakvoerders in het online magazine geconfronteerd met rechtstreekse concurrenten, de contracten werden naar eigen zeggen ook aangepast zonder enig medeweten van de zelfstandigen.

Duizenden euros

“Zo werden de prijzen opgetrokken of werd het contract aangepast waardoor we het afgesproken tarief plots niet meer per jaar maar per maand moesten betalen”, luidt het nog. “Sommige zelfstandigen zijn zo voor duizenden euros kwijt geraakt.” Intussen groepeerden verschillende betrokken partijen zich en werd er gezamenlijk naar het gerecht in Mechelen gestapt. Daar werd er klacht ingediend waarop de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket een onderzoek opstartte naar oplichting. Begin december werd L. opgepakt door de recherche van de lokale politie Mechelen-Willebroek en voor onderzoeksrechter Philippe Van Linthout gebracht. “Na zijn verhoor werd de man opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden”, meldt het parket in een korte mededeling. “Het onderzoek naar de feiten wordt inmiddels verder gezet.”

Imagoschade

De voormalig makelaar baatte tot eind jaren negentig een gelijknamig immobiliënkantoor uit in Mechelen. In 2000 werd het makelaarskantoor verkocht aan nieuwe eigenaars. Ook zij zitten verveeld met de zaak en benadrukken - net zoals verschillende gerechtelijke bronnen - dat zij niet betrokken zijn in het lopende onderzoek. “Wij hebben helemaal niets te maken met de praktijken van de man”, reageert Stijn Liers, woordvoerder van Malines Group . “Wij nemen afstand van zijn handelingen en zijn opgelucht dat het gerecht eindelijk stappen onderneemt. Wij werken mee aan het onderzoek en bieden het gerecht en de betrokken partijen onze volledige medewerking aan.”

De huidig zaakvoerders moesten door dit voorval vorig jaar en totaal onverwacht maar noodgedwongen van naam veranderen in Malines Group. “Om duidelijk te maken dat wij ons van deze man distantiëren”, klink het nog. Dat gebeurt nu stelselmatig. “Want ook wij hebben door zijn handelingen heel wat schade geleden. We werden aan deze man gelinkt maar hebben in tegenstelling tot hem helemaal niets mispeuterd”, besluit woordvoerder Liers. Samen met hun raadsman is het immobiliënkantoor nu van plan om zich eveneens burgerlijke partij te stellen tegen L.