Gerecht rolt inbrekersbende op DIEVEN KUNNEN NU AL GELINKT WORDEN AAN DERTIGTAL FEITEN TIM VAN DER ZEYPEN

05 april 2018

02u40 0 Mechelen Het gerecht in Mechelen heeft samen met de politie een grote en professionele inbrekersbende uit Albanië opgerold. Acht verdachten konden al opgepakt worden, twee zijn nog spoorloos. Hoewel het onderzoek nog lopende is, kan de bende nu al gelinkt worden aan een dertigtal woninginbraken.

De raadkamer in Mechelen verlengde de aanhouding van vijf Albanezen tussen de 24 en 32 jaar oud. De vijf werden eerder opgepakt bij huiszoekingen in Brussel, Neerpelt en Gent. Een dag voordien werden er in Albanië drie andere Albanezen opgepakt. Het gaat om drie mannen tussen de 22 en 37 jaar oud uit Tirana en Dukajin. De drie worden verdacht van deel te hebben uitgemaakt van een professionele dievenbende die erg georganiseerd te werk ging. Zo werkte ze naar eigen zeggen in een wisselende samenstelling plunderden reden enkelen van heb over en weer tussen Albanië en België met ofwel de gestolen goederen of met de buit.





Nummerplaat

Het onderzoek naar de Albanese dievenbende startte destijds op 16 december 2017, na een inbraak in een woning langs de Hoogstraat in Tisselt. "Daarbij werden juwelen en cash geld gestolen, alles bij elkaar ging het om 10.000 euro", vertelt parketwoordvoerder Peter Peereboom. Op basis van het ANPR-cameranetwerk konden speurders een nummerplaat noteren dat hem tot bij de daders zou brengen.





"Het intensieve onderzoek bracht een dertigtal woninginbraken over heel België in kaart die gelinkt konden worden aan deze bende", gaat Peereboom verder. In onze regio sloegen ze onder meer toe in Willebroek, Puurs, Bornem en Sint-Amands. De bende was ook actief in tal van andere Antwerpse gemeenten zoals Brasschaat, Kontich, Schilde en Ekeren en buiten de provinciegrenzen in Landen, Deinze, Gembloux en Ath.





Operatie Picasso

Tijdens operatie 'Picasso', de codenaam voor de internationale samenwerking tussen het Mechelse gerecht en de autoriteiten in Albanië, werden er vorige week talrijke huiszoekingen uitgevoerd in beide landen. "Daarbij werd er heel wat teruggevonden. Onder meer een aanzienlijke geldsom van 5.000 euro, drie personenwagens (een Mercedes en twee BMW's, red.) en verschillenden gestolen goederen", zegt Peter Peereboom nog. De teruggevonden goederen betrof veelal juwelen en dure horloges van gekende merken zoals Rolex, Gucci, Guess en Fosil.





Albanië

De vijf Albanezen die in ons land werden opgepakt zullen binnenkort voor een correctionele rechter in Mechelen moeten verschijnen. De drie anderen zullen zich voor de in België gepleegde feiten, in Albanië voor de rechter moeten gaan verantwoorden. Dit heeft te maken met de uitleveringsprocedure. Verdachten uit Albanië worden namelijk niet uitgeleverd aan ons land.