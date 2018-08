Gerecht houdt reconstructie van steekpartij in café 10 augustus 2018

02u40 0 Mechelen Het gerecht in Mechelen heeft gisteren een reconstructie gehouden van een steekpartij in café 't Sas. Marc H. (50) uit Mechelen werd daarbij enkele keren in zijn zij gestoken en raakte zwaargewond.

Een hevig caféruzie tussen beide vijftigers liep midden mei uit de hand. Nadat de ruzie zich had verdergezet in de toiletten van het café in de Hanswijkstraat, kwamen beiden bebloed naar buiten gestrompeld. L. had verwondingen opgelopen in het aangezicht, H. was gestoken met een mes. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, terwijl Willem L. werd meegenomen naar het politiekantoor. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Slachtoffer Marc stelt het inmiddels beter.





De 51-jarige Willem L. zit sindsdien in de cel en wacht er zijn proces af. Omdat er volgens bronnen nog steeds grote onduidelijkheid is over wat er zich exact afspeelde in de toiletten van het café en er geen getuigen zijn, hield het parket gisteren een reconstructie. Zowel Willem als Marc moesten er de feiten komen navertellen. De wedersamenstelling verliep zonder problemen. Het parket is karig met informatie. Ook over het motief van de verdachte is nog geen duidelijkheid. De raadsman van Willem vindt het voorlopig te voorbarig om te reageren. Rond het middaguur werd de reconstructie afgerond en mocht het café opnieuw open. Willem L. kwam zo'n dertien jaar geleden ook al een keer in aanraking met justitie naar aanleiding van de zogenaamde Tuf-Tuf Club, die begin jaren 2000 de flitspalen langs onze wegen vernielden. (TVDZM)