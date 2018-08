Geplaagde imker opnieuw bestolen FRANS (81) IS VIER BIJENKASTEN KWIJT NA EERDERE DIEFSTAL EN VERGIFTIGING TIM VAN DER ZEYPEN

07 augustus 2018

02u48 0 Mechelen Een dief heeft in het natuurgebied Spildoorn langs Battenbroek in Walem een opmerkelijke buit gemaakt. Hij ging ervandoor met vier bijenkasten. De imker stapte inmiddels naar de politie. Die heeft een onderzoek opgestart.

Imker Frans Jacobs (81) is er nog steeds niet goed van. Frans ging afgelopen weekend naar zijn bijen kijken op de standplaats in het bos van Walem. "Alleen bleken vier van mijn eenentwintig bijenkasten weg te zijn", zucht de tachtiger uit Sint-Katelijne-Waver. Zondag diende hij klacht in tegen onbekenden. "Ik moet eerlijk toegeven dat ik er niet goed van geslapen heb de afgelopen dagen", gaat Frans verder. De tachtiger is al 45 jaar imker en kweekt alles zelf. Op verschillende plaatsen in de ruime regio heeft de imker meer dan honderdduizenden bijen bij elkaar verzameld.





Jammer genoeg is Frans niet het eerste slachtoffer. De diefstal van bijenkasten is niet helemaal nieuw. Imkers over heel België zien dergelijke diefstal de afgelopen jaren zelfs toe nemen. "Vaak zijn het andere - al dan niet jaloerse - imkers die door allerlei omstandigheden een slechte kolonie en dus ook minder bijen en honing hebben", voegt Mechels stadsimker Johan De Vleeschouwer toe. Dat ook in Walem de diefstal gebeurde door een mede-imker, is niet ondenkbaar. "Het moet echt wel iemand geweest zijn die wist wat hij deed. Iemand die hier niets van kent, zal zich niet wagen aan het wegnemen van een bijenkast", aldus Frans. "Bovendien zijn het de vier beste kisten die meegenomen zijn, zo'n 240.000 bijen zijn weg."





Goed moment uitgekozen

De financiële schade van de diefstal loopt op tot enkele duizenden euros. "De dief heeft in ieder geval een goed moment uitgekozen", legt de Mechelse Stadsimker uit. "De kolonie is op dit moment op zijn grootst en wellicht zit er nog heel wat honing in de bijenkast." Wat vaak ook nog een rol meespeelt bij diefstallen van bijenkasten, is dat ze ook bijzonder moeilijk te beveiligen zijn. Met alarmen en camera's ben je in bossen bijzonder weinig. Al hebben sommige imkers er blijkbaar al iets op gevonden. "Er zijn imkers die in hun bijenkast een GPS-tracker hebben geïnstalleerd om zo, indien hun bijenkasten gestolen worden, ze mogelijk kunnen zien waar ze zich bevinden", zegt Louis De Neef van de Imkersbond Bonheiden.





Half miljoen bijen vergiftigd

Frans blijft inmiddels wel gepassioneerd verder imkeren. Ondanks de vele tegenslagen. Enkel jaren geleden werden op een veld in de Ardennen zes bijenkisten gestolen. Ook toen hadden ze alles meegenomen behalve de paletten waarop ze stonden.





En ook in juni 216 sloeg het noodlot toe. Toen werden zo'n half miljoen bijen, die in het bos van Kauwendaal stonden, vergiftigd door onbekenden. "Ik doe gewoon voort", besluit Frans vastberaden. "Ik doe het veel te graag. Dus binnenkort ga ik de gestolen bijenkasten vervangen." De bijendieven zijn voorlopig nog steeds spoorloos.