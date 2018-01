Gennez (sp.a): "Hoog tijd dat leiding van korps verantwoordelijkheid opneemt" 02u58 0

Naar aanleiding van de start van het proces herhaalt oppositiepartij sp.a haar bezorgdheid over de aansturing van het Mechelse politiekorps. "Het Mechelse politiekorps telt vele positieve en gemotiveerde medewerkers. Toch blijven er incidenten opduiken. Die tonen weer aan dat er duidelijk wat schort aan het interne management van de politie in Mechelen", zegt Caroline Gennez (sp.a). Ze verwijst onder meer naar de behandeling van de tip naar Abdeslam en naar wat ze het "moeizame en aangetoonde discriminerende personeelsbeleid" noemt. "Telkens worden klokkenluiders geïntimideerd en geridiculiseerd. Het is hoog tijd dat de bestuurlijke en operationele leiding van de politie, respectievelijk de burgemeester en de korpschef, hun verantwoordelijkheid nemen om de aansturing en het personeelsmanagement op een transparante manier te organiseren", besluit ze. (WVK)