Generaties dansen samen tijdens laatste Mengelmoes 17 mei 2018

Cultuurcentrum Mechelen vormde woensdag het decor voor de laatste Mengelmoes. Nadat jong en oud eerder al samen speelden, zongen en knutselden, gingen ze nu samen aan het dansen.





"De leefwereld van ouderen en kinderen is heel verschillend en daarom dat er voor hen doorgaans activiteiten georganiseerd worden naargelang hun interesses. Met Mengelmoes stappen we van dat pad af en organiseren we activiteiten waar beide generaties samen aan kunnen meedoen", zegt Jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld).





(WVK)