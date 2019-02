Gemeenteraad voert ‘burgerkwartier’ in voor actie- en burgercomités Wannes Vansina

15 februari 2019

16u03 0 Mechelen Vertegenwoordigers van Vld-Groen-M+, N-VA, CD&V en sp.a hebben afspraken gemaakt ter verbetering van de werking van de gemeenteraad. Een opvallende nieuwigheid is de invoering van een ‘burgerkwartier’ voor actie- en burgercomités.

“Een goede werking van de gemeenteraad is in het belang van de lokale democratie. Daar hebben zowel het stadsbestuur, de raadsleden van oppositie en die van de meerderheid een gemeenschappelijk belang”, legt gemeenteraadsvoorzitter Fabienne Blavier de noodzaak van de wijzigingen uit. Vlaams Belang en PVDA waren als “niet-democratische partijen” niet uitgenodigd op het overleg.

Een van die nieuwigheden is de invoering van een ‘burgerkwartier’. Actie- en burgercomités krijgen de tijd om een petitie of voorstel te overhandigen en kort toe te lichten, waarop het onderwerp zal worden besproken in de bevoegde gemeenteraadscommissie. Andere punten zijn de modernisering van het actualiteitsdebat bij het begin van de zitting en het vragenuurtje op het einde. De livestreaming van de gemeenteraad wordt verbeterd en meer gepromoot.

Jaarlijks komen er ook twee extra gemeenteraadszittingen: een in het najaar over de technische toelichting van de begroting (bestond eigenlijk al onder de naam ‘verenigde raadscommissie’) en een in het voorjaar rond een belangrijk jaarthema.

Naast de gemeenteraadswerking wordt ook de commissiewerking versterkt. Er komt een commissie voor elk lid van het schepencollege in een vaste zaal, wat de toegankelijkheid voor het publiek moet verbeteren. Tijdens de commissies komt er ook meer ruimte voor vragen, want die durven tijdens de gemeenteraad al eens uit de hand lopen. De voorbije zitting was pas afgelopen om 2.30 uur.