Gemeenteraad voert "belachelijke discussie" over koffie Wannes Vansina

26 maart 2019

15u15 0

De Mechelse gemeenteraad heeft maandagavond een raamcontract voor de levering en plaatsing van koffiemachines in het stadhuis goedgekeurd, maar dat was niet naar de zin van oppositiepartij N-VA. “Vanaf 1 juli wil men voor een periode van drie jaar 27 koffiemachines laten plaatsen door een firma voor een bedrag van maar liefst 175.000 euro”, protesteert Marc Hendrickx. “In tijden van noodzakelijke besparing vinden wij dit onaanvaardbaar.” Burgemeester Bart Somers (Open Vld) vond de kritiek niet ernstig. “Het alternatief is de ambtenaren zelf hun thermos te laten meebrengen of een Madame Arabelle (koffiedame uit ‘De Collega’s – red.) te laten rondgaan. Omgerekend geven we ook maar 1 euro per week uit per ambtenaar. Dit is een banale en belachelijke discussie.” De overige oppositiepartijen stemden mee met de meerderheid, al had koffieliefhebber Hamid Riffi (CD&V) graag gezien dat bij de toekenning van het contract er meer rekening werd gehouden met smaak. “Het valt te hopen dat de kwaliteit degelijk is.”