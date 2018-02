Gemeenteraad vanavond live te zien op YouTube 27 februari 2018

Wie de Mechelse gemeenteraad vanavond wil volgen, hoeft daarvoor de deur niet uit. Als de installatie vandaag slaagt, dan zal de zitting live op YouTube te volgen zijn. "Er komt een camera die in HD-beelden maakt en die voegen we voor een betere geluidskwaliteit samen met de voor het publiek nog niet toegankelijke geluidsopnames die we al langer hebben. Samengevoegd worden ze gestreamd op YouTube", zegt stadssecretaris Erik Laga. Met de streaming maakt het stadsbestuur een belofte uit het coalitieakkoord waar. Het blijft er overigens niet bij. De stad zat al met Thomas More rond de tafel om een samenwerking te bekijken. De stadssecretaris zou vanaf volgende bestuursperiode graag nog een stap verder gaan om het opgenomen materiaal toegankelijker te maken. Zo kunnen gemeenteraadsleden nu al de geluidsopnamen agendapunt per agendapunt beluisteren. (WVK)