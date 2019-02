Gemeenteraad stemt goedkopere huisvuilzakken weg Wannes Vansina

26 februari 2019

Dirk Tuypens (PVDA) diende tijdens de gemeenteraadszitting het voorstel in om de prijs van de huisvuilzak drastisch te verlagen en de forfaitaire afvaltaks van 54 euro per gezin (via Ivarem) af te schaffen. Volgens Tuypens is afvalverwerking een kerntaak van de overheid en zorgden de dure huisvuilzakken alleen maar voor sluikstorten. Schepen van Financiën Koen Anciaux (Open Vld) sprak hem tegen. “Voor 2012 betaalde de stad het grootste deel van de afvalfactuur en voor elk gezin – of het nu veel vervuilde of niet - evenveel. Om de vervuiler te laten betalen, hebben we de prijs verhoogd, maar het sluikstorten is sindsdien niet gestegen.” Hij weerlegde ook dat de taks forfaitair is. “We geven voor 258.069 euro aan betoelaging.” Dirk Tuypens stond alleen met zijn standpunt. Sp.a zei weliswaar voorstander te zijn van de afschaffing van de afvaltaks, maar onthield zich.