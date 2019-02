Gemeenteraad keurt begroting goed. Oppositie: “Groen staat in zijn blootje” Wannes Vansina

25 februari 2019

22u05 0 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft zopas het budget goedgekeurd. De oppositie stemde tegen of onthield zich. Volgens N-VA is de schuldafbouw niet duurzaam, volgens sp.a maakt blauwgroen de stad nog duurder.

“We verminderen onze schuld met vijftien miljoen euro zonder de investeringen op een laag pitje te zetten”, vat schepen van Financiën Koen Anciaux (Open Vld) de begroting samen. N-VA dacht daar duidelijk anders over. “Het voornemen was om de financiën gezond te maken, maar dat valt niet op te maken uit dit budget. De schuldafbouw is niet duurzaam”, verweet Freya Perdaens.

Frank Creyelman (Vlaams Belang) kwam vooral terug op de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing van vorige maand. Hij vond ook dat er te veel geld gaat naar multiculturele verenigingen. “In plaats van dat in een nieuw zwembad of fietspaden te investeren.”

Ook Caroline Gennez (sp.a) had het over het lage investeringsbedrag in fietsbeleid. “Groen staat in zijn blootje.” Ze concludeerde: “De fiscale druk stijgt, de verkoop van patrimonium en de rentelasten op onze hoge schuld zorgen voor een verarming en beperken de investeringsruimte voor duurzaam sociaal beleid. Voor de 15.000 Mechelaars die maandelijks moeite hebben om hun facturen te betalen, zet deze begroting helaas geen zoden aan de dijk.” Ook voor PVDA mocht het op sociaal vlak wat meer zijn.

Wim Soons tenslotte (CD&V), positiever van toon, vroeg of er sociale correcties waren voorzien na de belastingwijziging van vorige maand. “We vrezen immers dat bepaalde groepen meer dan andere zullen worden getroffen. In het bijzonder mensen die géén arbeidsinkomen hebben maar bijvoorbeeld wel een eigen woning.”

Kristof Calvo (Groen) zag een geel-bruin-rode samenwerking met negativiteit als rode draad. “Ik blijf op mijn honger. Ik hoor weinig voorstellen.” Hij somde een aantal investeringen op om de kritiek op het gebrek aan sociale investeringen te counteren. “En ik sta niet in mijn blootje. Er wordt wel degelijk geïnvesteerd in fietspaden.”

Volgens burgemeester Bart Somers (Open Vld) werd wel degelijk bespaard. “We hebben de uitgaven al gevoelig verminderd.” Al gaf hij tegelijk ook aan dat er nog efficiëntiewinsten moeten worden geboekt, personeelskosten moeten worden teruggedrongen en nieuwe inkomsten – geen belastingen – moeten worden gezocht. “Het cijfer dat deze begroting het verschil maakt, is de schuldafbouw.” Volgens Somers is deze wel degelijk duurzaam. De taxshift van vorige maand relativeerde hij omdat die om kleine bedragen gaat.