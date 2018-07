Gematigde opkomst voor Belpop zonder vuurwerk 23 juli 2018

02u26 0 Mechelen Een zonnige dag en een mooie affiche, en toch bleef de massa uit tijdens het feest voor de nationale feestdag op de Grote Markt in Mechelen.

Tussen 10 en 19 uur konden bezoekers de Belgunique Makers Markt ontdekken op het Cultuurplein. Daar toonde een dertigtal Belgische ondernemers hun waren, van juwelen over woonaccessoires tot zelfs bier. Om 20 uur verhuisden de festiviteiten naar de Grote Markt, waar Belpop Bonanza Sessie plaatsvond. Daar traden André Brasseur, Jan De Smet, Liliane Saint-Pierre, Sioen, Tout Va Bien en Marcel Vantilt op. Toch was de Grote Markt, met uitzondering van de terrasjes, verre van volledig gevuld. "Het is best gezellig en de temperaturen maken het aangenaam", vertelt Kato (24) uit Mechelen. Al was niet iedereen even enthousiast. "De muziek viel een beetje tegen, de sfeer daarentegen was best fijn", vult Dirk (41) aan. "Al had ik met deze line-up er wat meer van verwacht. Tijdens de theatershow werd de muziek toegelicht. Dit was deze keer niet het geval en vond ik best jammer." Dat de grote opkomst uitbleef afgelopen zaterdagavond had allicht te maken met het uitblijven van het vuurwerk. Dat werd door de hitte en aanhoudende droogte afgelast. "Begrijpelijk maar waarom kan het dan wel plaatsvinden op bijvoorbeeld Tomorrowland of in Brussel", besluit een bezoeker.





(TVDZM)