Geldsom uit jas gestolen TVDZM

10 november 2018

17u45 0

In de Leopoldstraat heeft een dief een geldsom gestolen van een 23-jarige jongeman. De twintiger bezocht op het moment van de diefstal een café. De geldsom werd gestolen uit de jas van het slachtoffer. Die had hij even onbeheerd achtergelaten.