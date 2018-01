Geldboete voor druggebruiker 02u37 0

De rechtbank in Mechelen heeft Michael V.H. (22) schuldig bevonden aan drugsgebruik. Hij kreeg een geldboete van tweehonderd euro. De twintiger is geen onbekende voor het gerecht. De bal ging aan het rollen toen hij op straat betrapt werd terwijl hij een joint aan het roken was. Opmerkelijk is dat hij kort voor hij betrapt werd nog veroordeeld was. Een van zijn voorwaarden die gekoppeld waren aan de straf met uitstel was een verbod op drugs. De man ontkende de feiten niet. (TVDZM)