Geldboete voor bezit van taser

04 januari 2019

De 39-jarige Moussa B.H. uit Boortmeerbeek is schuldig bevonden voor het bezit van een taser. Hij kreeg een effectieve geldboete van 1.600 euro. Het verboden wapen werd aangetroffen door de politie nadat ze moesten ingrijpen bij een incident op de Wollemarkt. De feiten werden niet betwist. “Het ging om een vriendendienst”, vertelt de dertiger op zitting tegen rechter Suzy Vanhoonacker. “Ik had de taser op zak voor een vriendin. Zij was al een paar keer het slachtoffer geworden van een inbraak.” De 39-jarige beschikte volgens het parket al over een zwaar strafregister. Door deze feiten belandde hij overigens even in de cel. “Omdat hij zijn voorwaarden had geschonden”, klonk het nog.