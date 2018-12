Geldboete voor bezit van matrak TVDZM

03 december 2018

Mechelaar Boubker A. is door de rechter schuldig bevonden aan verboden wapenbezit. De man stond vorige maand terecht omdat hij betrapt werd terwijl hij in het bezit was van een houten matrak. “Er werd een minnelijke schikking voorgesteld maar die werd niet betaald”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy. “Hierdoor kwam het uiteindelijk tot een dagvaarding.” De man werd betrapt in januari 2018 bij een politiecontrole. Het wapen lag in de auto. “Alleen gaat het hier niet om een wapen maar om speelgoed van mijn kinderen”, probeerde A. de rechter in Mechelen nog te overtuigen. Zonder succes zo bleek vanmorgen toen hij zijn vonnis te horen kreeg. De man moet nu een geldboete betalen van 1.200 euro. Of hij in beroep zal gaan, is nog niet gekend.