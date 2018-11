Geldboete kan effectief worden: man liet niets weten aan justitieassistente TVDZM

30 november 2018

“Moet ik gestraft worden omdat ik op vakantie ga?”, zei de 24-jarige Hamidouche H. Uit Mechelen tegen rechter Erika Colpin. De twintiger stond voor de rechter omdat hij zijn voorwaarden niet had nageleefd. Nadat hij door de politierechter in Mechelen veroordeeld was tot een rijverbod en een geldboete, moest hij als voorwaarden van een straf met uitstel een begeleiding volgen voor zijn drugproblematiek. Alleen verliep de samenwerking tussen justitie en de twintiger niet van een leien dakje. Beklaagde liet op een gegeven moment niets meer van zich horen waardoor het parket vroeg om de straf met uitstel te herroepen en de straf effectief op te leggen. De jongeman vroeg enige mildheid. Vonnis op 17 december.