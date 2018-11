Geld gestolen uit flat TVDZM

06 november 2018

11u00 0

Bij een inbraak in een flat in de Karmelietenstraat heeft een dief een geldsom gestolen. De dief forceerde de voordeur van de flat op de vierde verdieping. Eens binnen werd de woning volledig doorzocht. De lokale politiezone Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.