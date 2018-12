Geld gestolen bij inbraak in winkel TVDZM

18 december 2018

11u22 0

Dieven hebben langs de Brusselsesteenweg ingebroken in een winkel. De daders geraakten binnen via een raam. Eens binnen werd alles doorzocht. De buit bestaat uit een geldsom. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestaart.