Gekende negationist krijgt zes maanden cel 24 maart 2018

De 76-jarige Siegfried V. (76) heeft zes maanden cel gekregen. De gekende Antwerpse negationist stuurde vorig jaar een dvd naar het Memoriaal museum over de Holocaust: Kazerne Dossin. Daarop stond een documentaire waarin de holocaust werd geminimaliseerd. Er werd onder meer gezegd dat de gaskamers een mythe waren. "Verspreiden van negationistisch gedachtengoed", oordeelde het parket. Voor de zeventiger was het niet de eerste keer dat hij hiervoor terechtstond. In het verleden werd hij al zowel door de Brusselse als Antwerpse rechtbank veroordeeld. De beklaagde vroeg de vrijspraak. Volgens hen was er helemaal geen sprake van het verspreiden van negationistisch gedachtengoed. "Niemand heeft die dvd gezien. De enveloppe bleef dicht tot op het politiekantoor. Het was pas eens er een gerechtelijk onderzoek werd gestart, dat de dvd werd bekeken", zei V.'s raadsman "Hij had nooit de intentie om zieltjes te winnen. De verdediging ging voor de vrijspraak, maar kreeg die niet. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet gekend. (TVDZM)