Geflitst met 155 km/u op 'zwart kruispunt' 06 juni 2018

De politie van Mechelen-Willebroek heeft op het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg snelheidscontroles uitgevoerd. Het kruispunt staat genoteerd als een 'zwart punt'. "In 2016 en 2017 gebeurden er respectievelijk zes en vier zware verkeersongevallen met soms ook dodelijke slachtoffers", verduidelijkt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. De politie stond opgesteld met motorrijders. Die konden bij overtredingen meteen ingrijpen. Bij drie bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. "Een van hen reed 155 kilometer per uur. Dit trieste record is maar liefst 85 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten op de R6", klinkt het bij Van de Sande. "Twee andere bestuurders reden met 125 en 128 kilometer per uur voorbij onze flitscamera." De drie zullen binnenkort gedagvaard worden voor de politierechtbank. Ze riskeren geldboetes tot 3.000 euro en rijverbod. In totaal werden er tijdens de controle 1.340 autobestuurders gecontroleerd. Naast de drie extreme hardrijders mogen nog 331 anderen een proces-verbaal in hun brievenbus verwachten. Zes van hen waren buitenlanders. (TVDZM)