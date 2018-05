Geerdegemstraat dicht voor waterwerken 03 mei 2018

De Geerdegemstraat in Mechelen zal van 7 tot en met 31 mei afgesloten zijn voor het verkeer ten gevolge van werkzaamheden aan de waterleiding in opdracht van Pidpa. Er wordt in zones van 150 meter gewerkt en er geldt een parkeerverbod. Fietsers mogen doorrijden, voertuigen moeten de omleiding volgen via de Tervuursesteenweg en de Zemstsesteenweg. (WVK)