Geen vervanging voor Melikan Kucam in Mechelse gemeenteraad tot hij afstand doet van mandaat AW

29 januari 2019

00u00

Bron: Belga 0 Mechelen Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA), die momenteel in de cel zit op beschuldiging van mensensmokkel, afpersing, passieve omkoping en lidmaatschap van een criminele organisatie, wordt voorlopig niet vervangen in de Mechelse gemeenteraad. Kucam werd bij de verkiezingen in oktober verkozen en moet zelf afstand doen van zijn mandaat voordat hij vervangen kan worden.

De Mechelse gemeenteraad vergaderde maandagavond voor het eerst sinds het uitbreken van het schandaal rond de humanitaire visa. Eén lege stoel in de oppositiebanken was alvast die van Melikan Kucam, die in de cel zit en dus onmogelijk aanwezig kon zijn. Voorlopig wordt de man niet vervangen, N-VA heeft hem wel uit zijn functies geschorst. Maar de man kan ervoor kiezen om als onafhankelijke zijn mandaat op te nemen van zodra hij de cel mag verlaten.



Als hij toch beslist zijn mandaat opnieuw ter beschikking te stellen van N-VA, zal Kerstin Hopf als eerste opvolger zijn zitje overnemen.